“Heute gendern wir Rotenburg und morgen die ganze Wümme”: DADA siegt?

GAGA siecht? Das generische Femininum siegt! – Kalendernotiz zum (aller)letzten Quartal Anno Perversi MMXXIV von Nera Rediviva

Endlich ist es so weit: Am Stichtag (“Stich-Stich-Stech mich, ich bin der Frühling, nein, doch, äh, der Herbst!”), den 1. Oktober dieses Jahres Anno Perversi MMXXIV hält das GENERISCHE FEMININUM Einzug in den Landkreis Rotenburg an der zum Torf(kopf)abbau allzeit bereiten Wümme. Mit der obligaten Regenbogenkrawatte auf der ansonsten unbehaarten Alabasterbrust und im zierlich-hochsensiblen rosa Tütü tritt der “HERR LANDRÄTIN” seinen/ihren/”ensen” Dienst an und hält Hühnerhof!

Also: Butter bei die Fische! Ab besagtem Stichtag, den 1. Oktober Anno Perversi MMXXIV herrscht im Kreis Rotenburg/Wümme ein HERR LANDRÄTIN. Zu dem hehren Zweck der HISTORISCHEN GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT konvertieren dort ab dato ALLE IM GESAMTEN LANDKREIS TÄTIGEN AMTSPERSONEN zu “HERREN DAMEN”:

https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg-ort120515/genderneutrale-sprache-in-der-verwaltung-rotenburgs-landrat-setzt-zeichen-93252634.html

Despektierliche Zuwiderhandlungen gegen dieses “general-feminisierte generische Femininum” werden mit dem SELBSTBESTIMMUNGSGESETZ geahndet. Dann wiehert der HERR AMTSSCHIMMELIN.

Denn beide Parteien in schizoider Personalunion, die HERREN LANDRÄTINNEN und die DAMEN HORRORCLOWNS, haben eine lange Leitung, aber eine kurze Lunte: Also ist und bleibt DIE GANZE WELT eine HARLEKINWELT VOLLER HORRORCLOWNS!

Auch die Nera Rediviva, der Nero und ich in dreifaltig schizoider Personalunion verkünden doch immer wieder zurecht die kundgetane (un)frohe Botschaft: Diese anthropozoosophische Versuchsanordnung, in der WIR ALLE lebendig lebhaft überlebend leben, ist eine CLOWNSWELT PUR – und in deren Trott tanzen alle Trottel Foxtrott, bis dass diese unsere Weltzirkusvorstellung in “Politik von Format” und transhumanistischen Interkannibalismus unlustig munter Pirouetten schlagend degenerativ umschlägt. Aber – genießen wir überlegen das lebendig lebhafte Überleben, freuen wir uns herzhaft herzlich darüber, dass ab dem Stichtag 1. Oktober Anno Perversi MMXXIV im Kreis Rotenburg/Wümme ein HERR LANDRÄTIN herrscht, dort zu dem hehren Zweck der HISTORISCHEN GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT dann SÄMTLICHE IM GESAMTEN LANDKREIS TÄTIGEN AMTSPERSONEN zu “HERREN DAMEN” konvertieren und damit der HERR AMTSSCHIMMELIN endlich einmal wieder martialisch freundlich zugewandt wiehert: “Wir werden Rotenburg gendern, bis die Wümme zusammenfällt, denn … heute gendern wir Deutschland und morgen die ganze Welt!”

Wahrlich, wahrlich, die Nera Rediviva verkündet Euch: Es ist eine Horrorclownswelt.

DADA siegt und GAGA siecht, das generische Femininum siegt und frisst seine/ihre/”ense” Kinder: SIEG AUF DER GANZEN LINIE!

Nera Rediviva zum 1. Oktober Anno Perversi MMXXIV