Hetze wegen AfD-Mitgliedschaft: Kollegen stellen Pfleger öffentlich bloß

Am Martin-Gropius-Krankenhaus in Eberswalde brodelt es: Wie die Märkische Oderzeitung berichtet, wurden anonyme Beschwerden gegen einen Pfleger laut, der dort ab dem 1. Juli 2025 seinen Dienst aufnehmen soll. Der Aufreger? Nicht etwa fachliche Mängel oder Fehlverhalten – sondern seine Mitgliedschaft in der Alternative für Deutschland und sein Mandat in einem kommunalen Gremium der Region.

Was nach politischer Säuberung klingt, nennt der AfD-Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende im Barnim, Roman Kuffert, beim Namen:

„Einen Kollegen, trotz makelloser Qualifikationen, nur aufgrund einer politischen Anschauung bösartig auszugrenzen und derart beschädigen zu wollen, ist hetzerisch und erinnert an das Denunziantentum düsterer Zeiten.“

Tatsächlich zeigen sich hier Abgründe eines Demokratieverständnisses, das Andersdenkende offenbar lieber aus dem Berufsleben drängt. Besonders absurd: Die Denunzianten ziehen gar Parallelen zum Nationalsozialismus – und das ausgerechnet gegenüber einem Menschen, der als Pflegekraft dringend gebraucht wird.

Kuffert weiter:

„In meinem Wahlkreis wird händeringend nach Pflegepersonal gesucht. Die links-politische Konformität über das Wohl und die Versorgung der Patienten zu stellen, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar.“

Der AfD-Politiker hat sich auch per Videokommentar zu dem Skandal geäußert: