Herrenrunde: Endstation Wokeness!

Donald Trump hat für einen Erdrutschsieg der Republikaner in den USA gesorgt. Selten war ein Wahlergebnis so klar, wie in dieses Mal. Die deutsche Presse hat bis zuletzt Märchen erzählt, konnte aber das Ende der Wokeness nicht aufhalten. Als erstes hat es die deutsche Ampel erwischt, was werden die Neuwahlen bringen? Darum und noch viel geht es in der heutigen Herrenrunde!