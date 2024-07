Herrenrunde 2024: Staatsterror!

Wir sind wieder da und nehmen uns der heißen Themen an. Terroranschlag in Mannheim, Corona-Leaks, Compact-Verbot, Rechtsruck in Europa – wie berichtet man in Großbritannien darüber? Nimmt Deutschland noch ernst? Kommt eine neue “Pandemie”? Und da die Zeit nicht reicht, kommt nächste Woche gleich ein zweiter Teil hinterher….