Anders Vistisen / via X

Herr Präsident, verpissen Sie sich!

|

Netzreporter

|

Der dänische Europaabgeordnete Anders Vistisen zu Trump:

„Lassen Sie mich das in Worten ausdrücken, die Sie vielleicht verstehen: Herr Präsident, verpissen Sie sich.“

Netzreporter

Kommentare

