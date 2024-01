Herr Habeck: Die Wut der Bauern ist nur ein kleiner Vulkanausbruch vorweg

In Sachen Bauerndemonstration wendet sich Minister Habeck auf Instagram pseudo-staatstragend an die Nation und streut seine Textversatzstücke. Die Phrasendrescherei kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass schwere politische Fehleinschätzungen in Serie das Kennzeichen der ahnungslosesten – S. Wagenknecht: “dümmsten” – Regierung der Welt sind. Egal, was der in Ministerien und Grauzonen-NGO verfilzte Habeck-Graichen-Clan und seine rotgelbe Begleitflora auch anfassten – es liegt in Trümmern. Es würde den Artikelumfang sprengen, den Unsinn der Habeck-Leute aufzählen zu wollen bis hin zum Ampel-Dogma “Als Frau bin ich ein Mann mit Menstruationshintergrund”.

Habecks Fehlleistungen sind endlos, sein Pathos ist unerträglich

Die Bauerndemonstration ist für Habeck aus der Welt und völlig unverständlich. Erklären wir es dem Minister in einem Bilde, das auch der Mitverfasser eines Märchenbuches verstehen kann: Bei einem Vulkanausbruch steht die Erdregion von unten unter Druck und die Eruption erfolgt an der meistgestressten Stelle. Die herrschende General-Unzufriedenheit in Deutschland ist dieser unterirdische Druck und hat zum ersten Ausbruch durch die Bauernschaft geführt. Die allgemeine Wut gilt der linksfaschistischen Strangulation der Freiheitsrechte, der Zensur, der Plünderung der Arbeitenden, der absurden Außen- und Waffenpolitik bis hin zum 3. Weltkrieg, der Überlastung unserer Strukturen und Aufnahmebereitschaft durch die regierungsbeförderte Masseneinwanderung aus aller Welt und der moraltriefenden Daueransprache von Politik und Hauptmedien.

Weit stärkere Vulkanausbrüche werden folgen, wenn Sie und Ihre Leute, Herr Habeck, taub und blind den Katastrophenweg fortsetzen. Die anschließende Lage Ihrer Regierung dürften auch Sie “zum Kotzen” finden.