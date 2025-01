Herbert Kickls Botschaft zum großen AfD-Wahlauftakt

Am Samstag fand der große AfD-Wahlkampfauftakt im deutschen Halle (Saale) statt. Ich habe unseren deutschen Freunden daher eine Videobotschaft zukommen lassen, die beim größten AfD-Event aller Zeiten abgespielt wurde. Alice Weidel und die AfD verkörpern Hoffnung – als einzige Partei, die Deutschlands Interessen und die Interessen der Bürger in den Mittelpunkt stellt. Als die einzige Partei, die auf das Volk hört und es nicht bevormunden will.

🇩🇪 Wir drücken der AfD die Daumen und fiebern der Bundestagswahl am 23. Februar entgegen – in großer Vorfreude auf einen riesigen Erfolg der AfD!

Transkript:

Liebe Unterstützer der Alternative für Deutschland, liebe patriotische Mitstreiter, liebe Kanzlerkandidatin Alice Weidel, aus Halle an der Saale ertönt heute für Deutschland unüberhörbar das Startsignal für eine Wahlauseinandersetzung, in die Millionen Patrioten weit über Deutschland hinaus sehr große Hoffnung setzen. Ihr, die AfD, verkörpert diese Hoffnung. Als einzige Partei, die Deutschlands Interessen und die Interessen der Bürger in den Mittelpunkt stellt.

Als die einzige Partei, die auf das Volk hört und es nicht bevormunden will. Die Ampelregierung ist krachend gescheitert, aber der Schaden, den sie angerichtet hat, der bleibt. Die deutsche Wirtschaft, die wie keine andere auf der Welt für Produktivität und Wertschöpfung gestanden ist, ist mit Anlauf und mit Vorsatz schwer geschädigt worden.

Immer mehr Menschen verlieren ihre Arbeit und über Generationen erwirtschafteter Wohlstand geht verloren. Mit Zwang und Verboten in allen möglichen Bereichen wollte diese Ampeleinheitspartei, der sich ja auch die Unionsparteien immer mehr annähern, das ist ja kaum noch zu unterscheiden, die Bürger zu untertanen machen. Aus Angst vor der Realität, aus Angst vor der Wahrheit, haben diese Parteien eine Mauer errichtet.

Eine undemokratische Mauer, die ihre eigene Macht absichern, aber die Interessen der Bürger aussperren soll. Diese Mauer, sie wird fallen. Und das Ergebnis der AfD bei der Bundestagswahl am 23.

Februar wird dazu einen ganz großen Beitrag leisten. Davon bin ich fest überzeugt. Denn die Realität lässt sich nicht auf Dauer verleugnen.

Denn Wahrheit, Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, die Liebe zur Heimat und die Hinwendung zur eigenen Bevölkerung gewinnen am Ende immer gegen Überheblichkeit, machtpolitische Selbstgefälligkeit und den puren Eigennutz der Einheitsparteien. Auch bei uns in Österreich hat man ja versucht, die Augen vor der Realität und vor dem klaren Willen der Bürger zu verschließen. Unsere Verliererampel war zum Glück schon kaputt, bevor sie überhaupt in Betrieb genommen wurde.

Trotzdem wurden drei Monate Zeit verloren, der finanzielle Schaden für unser Land ist massiv vermehrt worden und das Vertrauen in die Politik ist in Österreich an einem Tiefpunkt angekommen. Nach diesem völlig undemokratischen Experiment muss sich die österreichische Volkspartei jetzt der Realität stellen und mit uns als dem Wahlsieger der Nationalratswahl über eine Regierung verhandeln. Eine solche Regierung unter Führung der Freiheitlichen Partei wird beseelt sein von Freiheitsliebe und Patriotismus, der Verteidigung des Wohlstands und des Friedens und sie wird vor allem getragen sein vom Schulterschluss mit der eigenen Bevölkerung.

Und dieses neue Selbstverständnis von Politik, von Demokratie wird auch in Deutschland und in der Europäischen Union wahrgenommen werden. Liebe Freunde, wir fiebern in diesem Wahlkampf mit euch mit, weil unsere Parteien ja Partner sind in einem gemeinsamen Kampf für die Freiheit, für Wohlstand und für Souveränität. Und natürlich auch deshalb, weil jedes Land in Europa, in dem die Wähler diese Werte stärken, auch unser gemeinsames Projekt voranbringt, das sie ja lautet Europa der Vaterländer, aber keinesfalls Vereinigte Staaten von Europa.

Liebe Alice, ich wünsche vor allem auch dir persönlich für diese herausfordernde und sehr, sehr harte Zeit ganz viel Kraft und Ausdauer und natürlich auch die notwendige Fortün, die man in Wahlkämpfen braucht. Du bist eine Kämpfernatur. Du inspirierst und motivierst mit deinem Vorbild immer mehr Menschen dazu, sich in der AfD und hinter der AfD zu versammeln.

Und du trittst den Gegnern der Freiheit mit deinem messerscharfen Intellekt entschlossen entgegen. Zusammengefasst, du bist in jeder Hinsicht allen deinen Gegenspielern haushoch überlegen. In diesem Sinne alles Gute für dich, liebe Alice, alles Gute für euch alle.

Wir drücken euch die Daumen und fiebern mit euch dem 23. Februar entgegen. In großer Vorfreude auf einen riesigen Erfolg der AfD.

Glückauf und ganz liebe Grüße aus Österreich.