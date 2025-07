„Hass kommt von links!“ – AfD kontert Toleranz-Theater in Eberswalde

Im Artikel der Märkischen Oderzeitung vom 23. Juli 2025 schlägt Susanne Christ vom Bündnis #unteilbar Eberswalde gewohnt schrille Töne an: Die AfD „entmenschliche“ Andersdenkende und bereite den Boden für Gewalt. So lautete zumindest der Tenor einer sogenannten „Vernetzungswerkstatt“, bei der sich im Paul-Wunderlich-Haus am 19. Juli rund 50 Vertreter von über 40 Organisationen versammelten – unter der Schirmherrschaft des DGB.

Doch die AfD lässt sich das nicht bieten: Der Barnimer Landtagsabgeordnete Roman Kuffert holt zum Gegenschlag aus und spricht von einer „Verdrehung der Tatsachen um 180 Grad“. Nicht die AfD, sondern ihre Gegner seien es, die regelmäßig zu Gewalt und Ausgrenzung greifen. Er erinnert an Angriffe auf Infostände, das Anbrüllen von AfD-Mitgliedern bei Veranstaltungen und die offene Diskriminierung eines Pflegers in Eberswalde – nur weil dieser AfD-Mitglied ist: