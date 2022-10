Hass auf Lebensschützerin: „Sie ist so hübsch… Lasst sie vergewaltigt werden!“ 

Jessica Newell, Aktivistin von Students for Life, bewahrte die Fassung, nachdem eine Abtreibungsaktivistin ihr hasserfüllt entgegenschleuderte: „Warum lassen wir sie nicht einfach vergewaltigen, schwanger werden und gezwungen werden, eine … Mutter zu sein?“

Die Auseinandersetzung fand auf dem Women’s March in Washington, DC, am vergangenen Samstag statt. „Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag“, antwortete Newell.



CALM IN THE FACE OF EVIL: Students for Life activist Jessica Newell maintained her composure after an abortion activist wished her harm: „Why don’t we just let her get raped, pregnant, and forced to have a…be a mother?“ The exchange took place at the Women’s March in Washington, DC, on Saturday. „I hope you guys have a good day,“ responded Newell.