Herzlichen Glückwunsch! Mit 66 Jahren ist noch lang noch nicht Schluss…

Er hat wirklich heute Geburtstag und wird 66 Jahre alt. Das kann man nachlesen in seinem Lebens-Lauf in Leichter Sprache. Die etwas holprige Titelzeile mit der nicht so recht anmutenden Wortwiederholung stammt aus dem bekannten Schlager von Udo Jürgens, wer kennt das Stück nicht? Das war 1977 und der Sänger selbst erst 43 Jahre alt. Als Kind sieht man das nicht so eng und betrachtet alles jenseits von 30 als Opa. Darum hatte ich kein Problem damit, dem Mann am Klavier diesen Song abzunehmen. Bis auf diese schreckliche Wortwiederholung in der letzten Zeile des Refrains. Klingt irgendwie doof, dieses „ist noch lang noch nicht Schluss“…

Der Text stammt von dem Komponisten Wolfgang Hofer. Da er noch lebt, könnte man ihn fragen, ob er mit Udo Jürgens damals gestritten hat, er solle lieber auf das zweite „noch“ verzichten und stattdessen das E in „lange“ etwas stärker betonen.

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an

Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran

Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss

Mit 66 Jahren, ist noch lange nicht Schluss



Nun, wer sich selbst daran versucht, und wenn auch nur im Geiste, kommt schnell darauf, dass das E als einzelner Vokal viel zu schwach ist, um es so zu betonen, wie es an dieser Stelle der Melodie erforderlich ist. Und so werden sich die beiden Herren nicht allzu lange daran aufgehalten haben, damit die Pointe am Ende richtig gesetzt werden kann.



„Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss!“ Jawoll, das sitzt! Das klingt überzeugend, auch wenn für die meisten Rentner damals die bittere Wahrheit eine andere war, nämlich die, dass in den Siebziger Jahren die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer genau bei 67,2 Jahren lag. Ups, das ist ja genau so alt, wie unser Geburtstagskind bei den nächsten Bundestagswahlen wäre, im September 2025. Spätestens dann ist Schluss, na herzlichen Glückwunsch!