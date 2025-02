Hammer-Interview: 100-jähriger Kurt Schornsheim erzählt die Wahrheit über die Rheinwiesenlager

Es grenzt fast an ein Wunder. Billy Six hat knapp sechs Stunden Filmmaterial zusammengetragen, das historischen Wert hat. Der zum Zeitpunkt der Aufnahmen 100-jährige Kurt Schornsheim dürfte wohl der letzte Augenzeuge sein, der eines der berüchtigten Rheinwiesenlager der US-Amerikaner überlebt hat, in denen nach Kriegsende deutsche Soldaten interniert wurden.

Der Filmemacher zu seinen Aufnahmen:

„Das war mein Interview des Jahres 2024: Ein Augenzeuge, von denen es wohl kaum noch jemanden gibt – geboren 1924, Zeitzeuge der gesamten Hitler-Zeit, Weltkriegsteilnehmer, Gefangener der berüchtigten US-Gefangenenlager. Ausfindig gemacht nur durch einen besonderen Such-Auftrag. Der Brandenburger Kurt Schornsheim, der sich gerade auf seinen 101. Geburtstag Ende Januar vorbereitet, ist körperlich und geistig so voll auf der Höhe wie ich es noch nie bei einem Menschen fortgeschrittenen Alters gesehen habe . . .

er macht noch immer kilometerlange Fahrrad-Touren, geht schwimmen, spielt Klavier, nutzt das Internetz, schreibt Aufsätze zur Geschichte. Und: In elf Treffen hat er mir (auch vor der Kamera) über Stunden Rede und Antwort gestanden – zu über 100 Jahren brisanter deutscher Entwicklung, die er selbst erlebte . . .

und heute die Nachgeborenen davor warnt, sich ja nicht in einen neuen Krieg verwickeln zu lassen. Der alte, weise Mann, der früher als Musikwissenschaftler und Übersetzer tätig war, weiß um Zusammenhänge, die Politiker, Medien und Historiker heute gern verschweigen wollen.

So hätten die Amerikaner damals etwa selbst schriftlich darüber informiert, nicht als Befreier gekommen zu sein, sondern, um „ein Feindesland zu besetzen“. Und: Die Horror-Lager überlebte er nur knapp – siehe 02:12:15 – „und dann starben ja um mich die Kameraden wie die Fliegen“. Doch Schornsheim stellt unter Beweis, dass ein furchtbares Lebenstrauma keinesfalls zu psychischer Gebrochenheit und lebenslanger Schwäche führen muss. Die früheren Generationen wussten mit Schicksalsschlägen offenbar noch viel besser umzugehen als unsere heutigen verweichlichten Bundes-Bürger.

Und hier ein Trailer als kurze Zusammenfassung: