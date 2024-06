Unbekannte haben in den letzten Tagen Farbanschläge auf das Haus der AfD-Bezirkschefin Nicole Jordan in Wilhelmsburg verübt. Dabei warfen sie Gläser mit übelriechendem Inhalt und Farbe auf das Grundstück, teilweise zerbrachen die Gläser, wie die Polizei mitteilte. Es werde ermittelt, hieß es weiter.

