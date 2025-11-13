Hamas-Anhänger besetzen Brandenburger Tor

Was für eine Schande. Wieder einmal wird die Berliner Polizei vorgeführt, nicht von Straftätern, sondern von sich selbst.
Martin Trefzer (MdA), Experte der AfD-Hauptstadtfraktion für Antisemitismusbekämpfung sagt:
„Die Besetzung des Brandenburger Tores zeigt einmal mehr, dass die Hamas-nahe Szene in Berlin auch nach dem Friedensschluss in Nahost weiter auf dem Vormarsch ist. Diese Entwicklung wird durch die Transformation der Linkspartei zu einer Allianz linksradikaler und islamistischer Kräfte vorangetrieben.
Für die Berliner Politik kommt es jetzt darauf an, im bevorstehenden Abgeordnetenhaus-Wahlkampf dem Bündnis von muslimischen und linken Israelhassern entschlossen entgegenzutreten.“