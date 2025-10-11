Haider lebt weiter – Kickl erinnert an „eine Stimme, die weit über ihre Zeit hinaus nachhallt“

Österreich – Herbert Kickl hat an den 17. Todestag von Jörg Haider erinnert und seinem politischen Wegbereiter ein leidenschaftliches Denkmal gesetzt. In einem Facebook-Beitrag würdigte der FPÖ-Chef Haider als „Mann mit Mut, Weitblick und Leidenschaft“, der die politische Landschaft Österreichs geprägt habe – wie Kickl auf seiner Seite auf Facebook berichtet.

Haider habe „Dinge früh erkannt, Missstände benannt und Klartext gesprochen, wenn andere schwiegen“. Für Kickl war er „nah bei den Menschen, unbeirrbar im Einsatz für Heimat, Freiheit und Gerechtigkeit“. Sein Vermächtnis lebe weiter – in allen, die sich nicht vom System einschüchtern lassen.

Ein Appell, der aktueller kaum sein könnte: In Zeiten von Meinungskontrolle und politischer Gleichschaltung erinnert Kickl an den unbequemen Geist eines Mannes, der Österreich einst aufrüttelte – und dessen Erbe für viele bis heute Verpflichtung ist.