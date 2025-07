Grüne wollen Öl- und Gasförderung in Deutschland stoppen – Versorgungssicherheit egal?

Die Grünen wollen nicht nur Verbrenner, Kühe und Heizungen loswerden – jetzt ist auch das letzte bisschen Gas dran! Laut einem aktuellen Antrag im Bundestag (21/836) fordert die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen ein gesetzliches Ende für Gas- und Ölbohrungen in Deutschland. Neue Genehmigungen? Soll es nicht mehr geben!

Stattdessen soll ein sogenannter „Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesbergrechts“ vorgelegt werden. Ziel: Die fossile Förderung in Deutschland komplett auszubremsen. Parallel dazu verlangen die Grünen eine „Gasunabhängigkeitsstrategie“ – sprich: Wir verzichten freiwillig auf das, was wir noch haben, in der Hoffnung, dass Sonne und Wind schon irgendwie reichen werden.

Die Ampel mag Geschichte sein, aber der grüne Geist treibt weiter sein Unwesen im Parlament.