Grüne Nazi-Spuren, wo man nur schaut

Sie schimpfen andere „Faschisten“ und haben doch mehr als jeder andere Partei ihren Ursprung in der NSDAP. Manche Bayern kennen noch die Grüne Aktion Zukunft (GAZ), ein Wahlbündnis, das sich erstmals die Zusatzbezeichnung „Die Grünen“ gab. Das war 1978 und mit einem landesweiten Ergebnis von 1,8 Prozent kein schlechter Start. Was viele heute nicht mehr wissen wollen: Die GAZ trat nicht alleine an, sondern mit der AUD, einer heute als Verein wieder bestehenden Partei, die sich in Langform Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher nannte. Und weil das damals so gut lief, ging die Neonazi-Partei vollständig in den Grünen auf. Wer es nicht glaubt, schwuurbelt mal auf Wikipedia, dort wird er fündig.

Am 27. April 1980 erfolgte ein Auflösungsbeschluss zugunsten der im Januar gegründeten Partei Die Grünen. AUD-Gründer August Haußleiter wurde Parteisprecher und gab zunächst die Parteizeitung Die Grünen heraus. Ehemalige AUD-Mitglieder wurden Vorsitzende der beiden süddeutschen Landesverbände der GRÜNEN, sodass sie vor allem dort zur Zeit der grünen Gründerjahre einen nennenswerten Einfluss hatten. Wikipedia

Hier ein kurzer Abriss:

Die “Aktion Unabhängiger Deutscher” (AUD) wurde 1965 in Homberg (Efze) gegründet, mit dem Ziel, Nationalisten, Liberale und Pazifisten aus verschiedenen extrem rechten nationalistischen Gruppen zu vereinen. Die Initiative entstand aufgrund der Erfolglosigkeit nationalistisch-neutralistischer Parteien bis zu den frühen 1960er Jahren in der Bundesrepublik. Obwohl die AUD bei den Bundestagswahlen 1965 anfangs erfolglos blieb, entwickelte sie eine breite politische Ausrichtung und distanzierte sich von der NPD. Der Initiator Hermann Schwann, ehemals FDP, versuchte erfolglos ein breiteres politisches Spektrum einzubinden. Die Gründer, darunter August Haußleiter und Wolf Schenke, trugen zur Entwicklung der AUD bei. Die Partei erlebte interne Konflikte, insbesondere zwischen nationalistischen Mitgliedern und jenen, die sich der Außerparlamentarischen Opposition (APO) anschließen wollten. Nach erfolgloser Fusion mit der “Demokratischen Union” entschied sich die AUD für eine Neuausrichtung, integrierte feministische Ideen und thematisierte Umweltschutz. In den 1970er Jahren erlangte die AUD durch ihre Nähe zur Ökologiebewegung und sozialen Bewegungen an Bedeutung. Die Partei versuchte, parlamentarischer Arm der Umweltschutzbewegung zu werden, blieb jedoch bei der Bundestagswahl 1976 erfolglos. Ihr Durchbruch erfolgte 1978 in Bayern durch ein Bündnis mit der “Grünen Aktion Zukunft.” Dies führte zur Bildung der “Die Grünen” und zur Auflösung der AUD im Jahr 1980. Einige nationalistische Mitglieder gründeten jedoch den “Arbeitskreis Unabhängiger Deutscher e.V.” und setzten ihre Aktivitäten fort.

Und nun noch mal zurück zur Wikipedia, bevor der dortige Artikel bearbeitet wird. Folgende Personen waren in der AUD und alle wussten, mit wem sie es zu tun hatten:

Joseph Beuys (1921–1986), Aktionskünstler und Kunsttheoretiker, 1976 Spitzenkandidat der AUD bei den Bundestagswahlen in Nordrhein-Westfalen; erhielt in seinem Wahlkreis Düsseldorf-Oberkassel 600 Stimmen, das entsprach 3 % aller abgegebenen gültigen Stimmen.

Dieter Burgmann (* 1939), bayerischer Landesvorsitzender der AUD und späterer Bundessprecher der Grünen

Günter Demolsky (* 1920), Buchhalter, ehemaliges Mitglied von SRP, DRP und DFP, Bundesgeschäftsführer AUD

Bernd Grimmer (1950–2021), MdL für die AfD von 2016 bis 2021, AfD-Landessprecher, Stadtrat in Pforzheim

Walter Harless, Mitbegründer der AUD, später Kreisvorsitzender der Grünen in München

Wolf-Dieter Hasenclever (* 1945), später Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg (1980–1983) sowie ab 1979 Vorsitzender der Grünen in Baden-Württemberg, heute FDP

August Haußleiter (1905–1989), Aktivist des Nationalsozialismus der ersten Stunde, später dann Vorsitzender der AUD und späterer Bundessprecher der Grünen

Herbert Rusche (* 1952), zunächst im Vorstand des AUD-Kreisverbandes Offenbach, 1981–1983 Landesgeschäftsführer der Grünen Hessen, 1985–1987 MdB für die Grünen, 2001 Austritt bei den Grünen, seit 2009 Mitglied der Piratenpartei Deutschland

Hjalmar Schacht (1877–1970), ehemaliger Reichsbank­präsident (1933–1939) sowie von 1934 bis 1937 Reichswirtschaftsminister, 1965 Mitbegründer der AUD

Hermann Schwann (1899–1977), in der DVP und ab 1926 auch im Stahlhelm, 1933 trat er der NSDAP bei, später FDP-Bundestagsabgeordneter

Baldur Springmann (1912–2003), in der NS-Zeit in vielen Organisationen des nationalsozialistischen Regimes, in den 1970er Jahren schleswig-holsteinischer Landesvorsitzender der AUD und in dieser Zeit in verschiedenen Umweltschutzvereinigungen und in der Anti-AKW-Bewegung aktiv; er gehörte zu den Mitbegründern der Grünen und später der ödp.

Die Liste ist unvollständig und betrifft nur eine von vielen NS-Seilschaften. Erst letzte Woche stolperte ich über den Weltbund zum Schutz des Lebens (WSL), der ebenso illustre Persönlichkeiten zusammenbrachte und wesentlichen Einfluss auf die Programmatik der Grünen hatte. Wer sich über die Politik von heute wundert, dem sei für weitere Aha-Erlebnisse der Artikel Energiewende: Es begann im Dritten Reich . . . Eine Erinnerung an die Zukunft empfohlen.

Nicht vergessen sollte man natürlich in dem ganzen NS-Gewimmel den ersten grünen Beinahe-Alterspräsidenten des Bundestags, Werner Vogel. Warum die Partei damals darauf verzichtete, Vogel dieses Amt zu überlassen, hat nichts mit deren angeblicher Ablehnung von hierarchischen Strukturen zu tun. Nein, sie fürchteten nur den Skandal um den bekennenden Pädophilen.

Vogel unterstützte die Forderungen der Pädophilengruppen „Indianerkommune Nürnberg“ und von „Kinderfrühling Wiesbaden“ nach Beseitigung der Kinderschutzgesetze und Legalisierung der Päderastie. Am 24. und 25. September 1983 wurde im Emmaus-Zentrum auf dem Dachsberg in Kamp-Lintfort ein Kinder- und Jugendkongress ausgerichtet, bei dem es besonders um das Thema Sex mit Kindern ging. Organisiert wurde der Kongress von Vogel. Nach Informationen der Welt und des Bayernkuriers wurde dieser Kongress vom Grünen-Parteivorstand NRW finanziert. Wikipedia

Hier schließt sich der Kreis, der kurz zuvor noch ein Hufeisen war, mit vermeintlichen Ökos auf der einen und Pädos auf der anderen Seite. Guten Appetit!