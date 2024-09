„Grüne machen Autoindustrie geradezu mit Begeisterung kaputt“

in

Der wirtschaftspolitische AfD-Fraktionssprecher Ruben Rupp MdL hat Martin Herrenknechts Einschätzung zugestimmt, dass die Bundesregierung „die schlechteste Regierung, die die Bundesrepublik je hatte“, ist:

„Wenn er dem Grünen Robert Habeck im Focus ‚Wärmepumpen-Chaos, Stagnation und Rezession, hohe Energiepreise und drohende Deindustrialisierung‘ vorwirft, wiederholt er exakt, was wir in den Stuttgarter Landtagsdebatten von Anbeginn predigen – und dafür als ‚rechtsextrem‘ diffamiert wurden. Ist der Schwanauer Unternehmer jetzt auch ein Rechtsextremist? Auch viele seiner weiteren Einschätzungen und Kritikpunkte teile ich. DIHK-Chef Peter Adrian sprach erst gestern von einer dramatisch schlechten Stimmung in einer wachsenden Zahl von Unternehmen. Und darum liegt Herrenknecht beim entscheidenden Punkt falsch: Wir müssen nicht ‚sehen, dass wir das letzte Ampel-Jahr bis zur Bundestagswahl irgendwie durchhalten‘. Wir brauchen Neuwahlen, und zwar sofort.“