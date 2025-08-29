Die Pläne sind nur teilweise geheim, die Kriegsvorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Täglich überbieten sich die Medien mit neuen Sensationsmeldungen zu steigenden Kosten und den geplanten Änderungen der Wehrpflicht bis hin zu irrsinnigen Vorhaben, selbst Senioren noch zu Zwangsdiensten zu verpflichten. Ein bekanntes Papier ist das sogenannte Grünbuch ZMZ in der bereits vierten Version. Hier der brisante Inhalt, am Ende dieses Artikels finden Sie den Link zum Download.

Deutschlands Kriegsvorbereitungen: ZMZ 4.0 und die Kosten der Aufrüstung

Der russische Angriff auf die Ukraine 2022 hat die geopolitische Lage in Europa grundlegend verändert. Das Grünbuch ZMZ 4.0, veröffentlicht am 30. Januar 2025 vom Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit, skizziert Deutschlands Pläne für eine umfassende zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ) im militärischen Krisenfall. Es beschreibt ein Szenario für 2030, in dem Spannungen mit Russland eskalieren, und legt detaillierte Aufrüstungspläne sowie deren gesellschaftliche und finanzielle Implikationen dar. Dieser Artikel beleuchtet die Kriegsvorbereitungen, die Rolle der Zivilgesellschaft, die Aufrüstungspläne und die damit verbundenen Kosten für opposition24.com.

Ein Szenario für 2030: Beginn eines möglichen Kriegs

Das Grünbuch entwirft ein Szenario, in dem die Spannungen zwischen der NATO und Russland im Frühjahr 2030 eskalieren. Russland verlegt 60.000 Soldaten, darunter die 10. Panzerdivision, nach Kaliningrad und Sankt Petersburg. Die NATO reagiert mit einer massiven Truppenverlegung von bis zu 800.000 Soldaten an ihre Ostflanke, wobei Deutschland als zentrale „Drehscheibe“ für den Transport von Truppen und Material dient. Die Bundeswehr, unterstützt von Einheiten aus den Niederlanden, Kroatien und Norwegen, verlegt 30.000 Soldaten nach Litauen, die USA entsenden 25.000 Soldaten nach Polen, und Frankreich, Großbritannien und Kanada stationieren 15.000 Soldaten in Estland und Lettland.

Das Szenario bleibt unterhalb der Schwelle eines offenen Kriegs, endet jedoch mit einem dauerhaften stationären Aufeinandertreffen beider Seiten. Es wird von Protesten begleitet, etwa durch „Friedensaktivisten und NATO-Gegner von links und rechts“, die Brücken und Grenzübergänge blockieren, sowie Sabotageakten wie Brandanschlägen auf Stromverteilerkästen der Deutschen Bahn. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass die Kriegsvorbereitungen nicht nur militärisch, sondern auch gesellschaftlich und repressiv ausgerichtet sind.

ZMZ 4.0: Die Rolle der Zivilgesellschaft

Die Zivil-Militärische Zusammenarbeit 4.0 fokussiert auf die Einbindung ziviler Akteure in militärische Logistik und Unterstützung. Im Gegensatz zu früheren ZMZ-Phasen (Katastrophenhilfe, Auslandseinsätze) steht die Landes- und Bündnisverteidigung im Vordergrund. Zivile Akteure, darunter Kommunen, NGOs, Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder die Malteser, sowie private Unternehmen, sollen Aufgaben wie die Versorgung von Truppen, den Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) und die medizinische Versorgung übernehmen.

Beispiele für zivile Aufgaben: Einrichtung von Convoy Support Centers (CSC) als Rast- und Sammelplätze für Truppen.

als Rast- und Sammelplätze für Truppen. Medizinische Versorgung von bis zu 60.000 Soldaten während des Aufmarschs, mit bis zu 1.000 Verletzten pro Tag im Kriegsfall. Zivilisten werden „nachrangig“ behandelt.

Sicherung von Verkehrswegen, Häfen und Flughäfen gegen Sabotage und Proteste.

Das Grünbuch betont die Notwendigkeit eines „Mentalitätswechsels“ in der Bevölkerung, um die Bereitschaft zu fördern, Einschränkungen und Belastungen im Krisenfall zu akzeptieren. Dies soll durch Kommunikationskampagnen und Bildungsmaßnahmen, bereits in Schulen, erreicht werden.

Detaillierte Aufrüstungspläne

Der Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU), ein geheimes Dokument, das 2022 vom Territorialen Führungskommando der Bundeswehr entwickelt wurde, bildet die Grundlage für die Kriegsvorbereitungen. Er umfasst:

Deutschland als Transitland: Deutschland dient als Logistikdrehscheibe für den Transport von NATO-Truppen und Material an die Ostflanke. Dies erfordert die Einrichtung von bis zu 50 Convoy Support Centers und die Nutzung von zivilen Verkehrswegen (z. B. Autobahnen, Häfen, Flughäfen).

und die Nutzung von zivilen Verkehrswegen (z. B. Autobahnen, Häfen, Flughäfen). Logistische Unterstützung umfasst die Bereitstellung von Treibstoff, Verpflegung und Unterkünften für bis zu 800.000 Soldaten. Medizinische Versorgung: Im Kriegsfall müssen zivile Krankenhäuser und Hilfsorganisationen bis zu 1.000 Verletzte pro Tag versorgen. Dies erfordert die Einrichtung von Notfallkliniken und die Priorisierung von Militärpersonal gegenüber Zivilisten.

Die Bundeswehr plant den Ausbau von Feldlazaretten, die von zivilen Akteuren unterstützt werden. Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS): KRITIS (Energie, Wasser, IT, Verkehr) sind zentral für die Operationsfähigkeit. Der Schutz umfasst physische Sicherungsmaßnahmen und Cyberabwehr gegen Angriffe, wie sie in der Ukraine beobachtet wurden.

Beispiele: Sicherung von Stromnetzen gegen Sabotage, Schutz von Rechenzentren gegen Cyberangriffe. Heimatschutz und territoriale Verteidigung: Die Bundeswehr plant die Reaktivierung von Heimatschutzkräften, um kritische Standorte in Deutschland zu sichern.

Zusammenarbeit mit Polizei und Verfassungsschutz zur Abwehr hybrider Bedrohungen, wie Desinformation und Sabotage.

Kosten der Aufrüstung

Die genauen Kosten für die Umsetzung von ZMZ 4.0 und OPLAN DEU sind im Grünbuch nicht beziffert, da sie von politischen Entscheidungen und Haushaltsmitteln abhängen. Jedoch gibt es Hinweise auf notwendige Investitionen:

Zivilschutz und KRITIS-Schutz : Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schätzt, dass der Ausbau von Zivilschutzmaßnahmen (z. B. Bunker, Notfallvorräte) mehrere Milliarden Euro erfordert. Ein Bericht des Bundesrechnungshofs von 2023 erwähnt einen Investitionsstau von etwa 2,5 Mrd. Euro allein im Zivilschutz.

: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schätzt, dass der Ausbau von Zivilschutzmaßnahmen (z. B. Bunker, Notfallvorräte) mehrere Milliarden Euro erfordert. Ein Bericht des Bundesrechnungshofs von 2023 erwähnt einen Investitionsstau von etwa 2,5 Mrd. Euro allein im Zivilschutz. Militärische Aufrüstung : Das Sondervermögen der Bundeswehr (100 Mrd. Euro, beschlossen 2022) deckt nur teilweise die Kosten für die Modernisierung der Streitkräfte. Zusätzliche Mittel für Logistik, Feldlazarette und Cyberabwehr sind erforderlich, schätzungsweise 10–15 Mrd. Euro bis 2030.

: Das Sondervermögen der Bundeswehr (100 Mrd. Euro, beschlossen 2022) deckt nur teilweise die Kosten für die Modernisierung der Streitkräfte. Zusätzliche Mittel für Logistik, Feldlazarette und Cyberabwehr sind erforderlich, schätzungsweise 10–15 Mrd. Euro bis 2030. Zivile Unterstützung : Die Einbindung privater Unternehmen (z. B. Logistikfirmen, Sicherheitsdienstleister) und die Finanzierung von CSC könnten jährlich 500 Mio. bis 1 Mrd. Euro kosten, basierend auf Vergleichswerten aus NATO-Übungen.

: Die Einbindung privater Unternehmen (z. B. Logistikfirmen, Sicherheitsdienstleister) und die Finanzierung von CSC könnten jährlich 500 Mio. bis 1 Mrd. Euro kosten, basierend auf Vergleichswerten aus NATO-Übungen. Cyberabwehr: Investitionen in moderne Cyberabwehrsysteme werden auf 5–7 Mrd. Euro bis 2030 geschätzt, basierend auf Aussagen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.

Das Grünbuch fordert „auskömmliche Haushaltsmittel" auf allen Ebenen, ohne konkrete Summen zu nennen.

Fazit

Die ZMZ 4.0 und der OPLAN DEU sind zentrale Elemente, um Deutschland auf militärische und hybride Bedrohungen vorzubereiten. Die Pläne sehen Deutschland als Logistikdrehscheibe, priorisieren den Schutz kritischer Infrastrukturen und erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Militär. Die Kosten für diese Aufrüstung sind enorm, aber notwendig, um eine glaubwürdige Abschreckung zu gewährleisten und die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich auf Einschränkungen einzustellen und aktiv an der Resilienz des Landes mitzuwirken.