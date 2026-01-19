Große Worte, leere Drohungen – Europa spielt wieder den starken Mann

In einem Beitrag des Bundesministeriums der Finanzen auf X verkündete Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Deutschland und Frankreich ließen sich von den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump nicht erpressen. Europa werde geschlossen reagieren, Gegenmaßnahmen vorbereiten und notfalls den großen wirtschaftspolitischen „Instrumentenkasten“ öffnen.

Man reibt sich verwundert die Augen. Dieselben Politiker, die seit Jahren bei Energie, Migration, Corona, Ukraine und Inflation zuverlässig jede Souveränität entsorgt haben, wollen plötzlich Härte zeigen. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet gegenüber den USA. Das wäre lustig, wenn es nicht so unerquicklich vorhersehbar wäre.

Die Zoll-Einigung mit den USA liege auf Eis, heißt es. Ausgesetzte EU-Zölle könnten wieder greifen. Und irgendwo im Keller von Brüssel soll noch ein Instrumentenkasten stehen, prall gefüllt mit Maßnahmen gegen wirtschaftliche Erpressung. Man fragt sich nur: Warum war dieser Kasten bislang immer abgeschlossen, sobald Washington gepfiffen hat?

Europa kündigt an, prüft, berät, evaluiert – und knickt am Ende zuverlässig ein. Währenddessen verkauft man der eigenen Bevölkerung jede Pressemitteilung als historischen Akt der Selbstbehauptung. Wer diese Rituale noch ernst nimmt, glaubt vermutlich auch, dass EU-Sanktionen Russland ruiniert und deutsche Klimapolitik das Weltklima rettet.

Schön wär’s tatsächlich, wenn Deutschland und Frankreich den Mut hätten, den USA einmal real und nicht nur rhetorisch die Stirn zu bieten. Wenn Europa mehr wäre als ein diplomatischer Papiertiger mit Excel-Tabellen und Moralpredigten. Doch solange politische Führung hierzulande vor allem aus Ankündigungen ohne Konsequenzen besteht, bleibt auch diese Drohkulisse das, was sie immer ist: Theater für naive Zuschauer.

Washington weiß das. Die Märkte wissen das. Und die Bürger wissen es längst. Nur in Berlin und Brüssel glaubt man offenbar noch, man könne mit großen Worten verlorene Glaubwürdigkeit ersetzen.