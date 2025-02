Premierminister Keir Starmer hat seine Bereitschaft erklärt, britische Truppen im Rahmen eines Friedensabkommens in die Ukraine zu entsenden, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. In einem Gastbeitrag für den „Daily Telegraph“ betonte Starmer, dass die Sicherung eines dauerhaften Friedens in der Ukraine unerlässlich sei, um weitere russische Aggressionen abzuwehren. Er fügte hinzu, dass jeder Beitrag zur Sicherheit der Ukraine auch zur Sicherheit Großbritanniens beitrage. Starmer räumte ein, dass er sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst sei, britische Soldaten möglicherweise in Gefahr zu bringen.

Während die USA ein Ende des Kriegs durchsetzen wollen, gießt Starmer weiter Öl ins Feuer. Innenpolitisch steht der Premierminister unter Druck und nutzt dieses gefährliche Manöver zur Ablenkung. Möge ihn die Geschichte schneller einholen, als er den Kontinent anzünden kann.