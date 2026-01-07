Grönland den Grönländern und Deutschland?

Die Linke schnappt über, weil sich Donald Trump als nächstes Grönland schnappen will. Und wegen Venezuela will die zuvor unter dem Namen SED bekannte Partei für das Völkerrecht demonstrieren. Die jüngere Generation weiß es nicht mehr, aber die LINKE hat ein ganzes Volk eingemauert und jedem, der über die Grenze wollte, feige in den Rücken geschossen. Nur ein paar Granden der Mauermörderpartei wurden zur Verantwortung gezogen, die SED benannte sich letztlich um und nahm die abtrünnigen SPD-Genossen unter Oscar Lafontaine in sich auf.

Aufarbeitung des DDR-Unrechts sieht anders aus. Leuten wie Gysi und auch jungen Fanatikern, wie Wagenknecht, hätte man mindestens ein Wiederbetätigungsverbot auferlegen müssen, stattdessen kann sich die Linke ungehindert im Bundestag als Anwalt unterdrückter Völker aufspielen und „Grönland gehört den Grönlandern“ verbreiten.

Und Deutschland?