Graz: Klima-Terroristen sind stolz auf ihre kindische Straßenblockade

Granz / AT: Die Polizei hat über eine Stunde lang zugeschaut, so dass die Presse genügend Zeit hatte, um entsprechende Bilder aufzunehmen. Dann erst wurden die “Aktivisten” weggetragen. Kurz vor 8 Uhr setzten sich zwei Männer und eine Frau in orangen Warnwesten vor einem Zebrastreifen am Jakominiplatz und hinderten damit alle Autos und Busse an der Weiterfahrt.

‼️SITZBLOCKADE AM JOANNEUMRING GRAZ‼️



🚧 Trotz Kälte und Nässe haben wir uns heute in Graz für #Tempo100 auf die Straße geklebt.



⁉️Zeitgleich startet die #COP27. Seit der ersten vor 40 Jahren sind die Emissionen stetig gestiegen. Wird diese was bringen? #LetzteGeneration pic.twitter.com/1UHMdCBB4Y — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 7, 2022

Nur wenig später kursierten bereits die ersten “Erfolgsmeldungen” durch das Netz. Und warum machen die jungen Leute das?

🔥 Warum sich Anja Windl, 25, Studentin (Psychologie), auf die Strasse setzt 👏 pic.twitter.com/svVJ4VX1GX — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 7, 2022

Geht es eigentlich noch dümmer?

Ähnliche Beiträge