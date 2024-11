Götz Frömming: „Das Verhalten der CDU ist schäbig.“

Götz Frömming, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion prangert in seiner Rede vom 13.11.24 das Verhalten der CDU/CSU in aller Schärfe an. Eindringlich kritisiert er das Verhalten der etablierten Parteien, die mit der Verweigerung von Debatten die Demokratie im Kern verletzen. Es ist ein „Anschlag auf die Herzkammer unserer Demokratie“, so Frömming. Die CDU zieht eigene Anträge zurück, aus Angst, dass diese mit Stimmen von der „falschen Seite“ durchgehen könnten. Frömming nennt dieses Verhalten „schäbig“ und fordert, dass echte Opposition und mutige Entscheidungen wieder ins Parlament Einzug halten.

Sehen Sie sich Frömmings leidenschaftliche Rede selbst an und machen Sie sich ein Bild: