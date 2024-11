Götz Frömming, AfD: Volles Haus trotz Schneetreiben 

in

In Brandenburg tut sich was. Mit über 29 Prozent hat die AfD bei der Landtagswahl ein starkes Ergebnis eingefahren. Doch den Menschen im Land reicht das nicht – sie wollen mitreden, mitgestalten und ihre Vertreter direkt befragen. Deshalb finden überall Bürgerabende statt. Hier können die Menschen ihre Abgeordneten aus Bundestag und Landtag hautnah erleben – am Tisch nebenan, ganz persönlich.

Volle Reihen im Dorfsaal von Lindenberg

In Lindenberg, einem idyllischen Ort in der Prignitz, etwa 130 Kilometer von Potsdam entfernt, trafen sich trotz Schneetreibens rund 100 interessierte Bürger. Hier, wo die Welt noch ein bisschen „normaler“ scheint, ist die Sehnsucht nach direktem Austausch groß.

Politik, die greifbar ist

Mit dabei waren die Bundestagsabgeordneten Dr. Götz Frömming und Hannes Gnauck. Beide begeisterten das Publikum mit klaren Aussagen zu den aktuellen Themen der Bundespolitik. Besonders ihre kritische Haltung zu Waffenlieferungen in die Ukraine traf den Nerv der Anwesenden. Das ist es, was die Menschen hier bewegt und was sie hören wollen.

Nähe, die zählt

Ob am Rednerpult im Bundes- oder im Landtag oder im lockeren Gespräch nach der Veranstaltung: Die Abgeordneten waren greifbar und nahbar. Diese persönliche Begegnung, fernab der Großstädte, schafft Vertrauen. Ein volles Haus, gute Gespräche und engagierte Bürger – so bleibt Politik lebendig und spürbar.