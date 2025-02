Gezielte Drohkampagne gegen AfD-Abgeordnete: Morddrohungen per E-Mail

Eine Welle brutaler Einschüchterungsversuche trifft derzeit AfD-Bundestagsabgeordnete. In aggressiven E-Mails werden sie als „Feinde der Ukraine“ diffamiert und offen mit Gewalt bedroht bis hin zu Mordfantasien. Die Absender fordern, dass sich die Politiker aus der Wahl zurückziehen, da sie angeblich „Blut an den Händen“ hätten, weil sie gegen Waffenlieferungen sind.

Die Drohungen sind drastisch: Man wisse, wo sich die Abgeordneten aufhalten, kenne ihre Familien und sei „näher als gedacht“. Die Verfasser warnen: „Jeder Tag könnte dein letzter sein.“

Die AfD-Abgeordneten zeigen sich entrüstet über diesen Angriff auf die Demokratie. Hier eine Auswahl der E-Mails – ohne Email-Absender.

————————————

Auszüge aus den Emails aus der Ukraine unter Beibehaltung der verwendeten Rechtschreibung

Im Namen des ukrainischen Volkes fordern wir Du auf, die Teilnahme an der Bundestagswahl zu verweigern. Du bist ein Feind der Ukraine und bringen das deutsche Volk gegen unser Land auf. Ihre feindselige politische Haltung zum Stopp der Waffenlieferungen zur Verteidigung unserer Heimat zeigt, dass Du Putins verbrecherischen Krieg unterstützen und eine Agentin des Kremls sind, während Millionen unserer Soldaten und Zivilisten durch russische Angriffe getötet werden.

Du bist eine Schande für das deutsche Volk! Du hetzt die Deutschen gegen die Hilfe für die Ukraine auf, während sich die ganze zivilisierte Welt um unser Land schart! Ihr habt das Blut ukrainischer Kinder und unserer Verteidiger an euren Händen… Wegen solcher willensschwachen und willensschwachen Politiker wie euch können wir den Aggressor nicht besiegen!

Ich hoffe wirklich, dass Du am 23. Februar nicht nur in einem politischen, sondern in einem echten Grab landen. Ihre Partei ist ein Haufen Scheiße.

Du ermutigt die deutsche Gesellschaft, den Krieg gegen die Ukraine zu billigen. Die ukrainischen Bürger leiden täglich unter dem Aggressor, und wir brauchen mehr denn je militärische Hilfe aus Deutschland. Ihre Hände stecken bis zu den Ellbogen im Blut unserer Zivilisten. Komm Du uns in Kiew besuchen.

Sie und Ihre AfD- Freunde wollen der Ukraine im Kampf gegen das Weltböse nicht helfen. Und das bedeutet, dass Sie auch das Böse sind! Ukrainische Kinder sterben wegen euch Abschaum, der glaubt, dass Waffenlieferungen nicht notwendig sind. Aber das wird bald ein Ende haben. Unsere Kollegen in Deutschland wissen alles über Sie! Wo du wohnst, was du jeden Tag machst, sie wissen alles über deine Familie. Jetzt könnte jeder Tag dein letzter sein. Und niemand kann Ihnen helfen!

Wenn dir das Leben der Abgeordneten deiner Partei auch nur ein bisschen am Herzen liegt, solltest du dich besser aus dieser Wahl zurückziehen. Das ist besser für uns, für dich und für dein Land. Du kannst uns nicht sehen, aber wir sind viel näher, als du denkst. Wir sind nicht in einem anderen Land oder gar einer anderen Stadt. Ehrlich gesagt, wir wollen keine Gewalt anwenden, also zwingt uns bitte nicht dazu und geh freiwillig weg, du verpisster Affe.

Wir wissen, wo Sie jetzt sind und wo Sie in naher Zukunft sein werden. Ihr Tod wird eine Erleichterung für das ukrainische Volk sein und den Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland sicherlich zugute kommen.

Seien Sie vorsichtig und wissen Sie, dass wir Ihnen nahe sind!

