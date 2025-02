Geständnis am Telefon: ÖVP wird aus Brüssel fremdbestimmt!

Das versteht die ÖVP also unter vertrauensvollen Regierungsverhandlungen. Offenbar hat der ÖVP-EU-Abgeordnete Lopatka – der in den letzten Tagen sowieso sehr verhaltensauffällig war – Verhandlungs-Protokolle an den EVP-Chef geschickt. Wie groß war die die Einflussnahme aus Brüssel auf die Verhandlungen in Österreich tatsächlich? Durfte sich die ÖVP mit uns gar nicht einigen?





