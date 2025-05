Geldsystem und Staat: Die Wahrheit ersetzt die Fiktionen

von «Minderheit» (Name der Redaktion bekannt)

Mark Twain: «Die Wahrheit ist seltsamer als die Fiktion, aber das liegt daran, dass die Fiktion verpflichtet ist, sich an die Möglichkeiten zu halten. Die Wahrheit ist es nicht!»

Immanuel Kant: «Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliessung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude!»

Wenn das Bewusstsein mit dem Symptom Geldsystemdemenz belastet ist, dadurch meint, indoktriniert aus der Bildungsverwahrlosung mittels Verblödungsendlosschlaufe, es bringe das Geld auf die Bank und finanziere den Staat, dann folgt es der Betrugslehrmeinung und Gesetzgebungen (Liquidität für den Leistungsaustausch erfülle eine intermediäre Aufgabe), es versagt komplett. Das Denkmuster (Lehrmeinung und Gesetzgebung), wonach die Kundschaft, die Banken und den Staat «finanzieren» (Zahler Phantom), ist suggestiv (Bildungsverwahrlosung = Endlosschlaufenverblödung) derart tief in das Bewusstsein der Menschen eingebrannt worden, somit als wissenschaftliche Selbstverständlichkeit gilt.

Folgerichtig wählen wir Bürgerinnen und Bürger aus unserer Mitte, die Insassen im als Links-Rechts ideologisierten Parteien-Rechtstaat, die Demokratie als Spielwiese benutzend! Von der Ökonomie, Justiz und Politik müssten wir jedoch zwingend erfahren, warum die Menschheit mit dem Symptom Geldsystemdemenz belastet werden muss.

Die Volkswirtschaftslehre zeigt die Notwendigkeit, wie die Wirtschaft umgesetzt werden müsste. Das Geldsystem als sinnvolle Symbiose. Nach den Lehrbüchern der Ökonomie geht es in der Volkswirtschaft darum, die Ressourcen des Landes so zu organisieren, dass die Bedürfnisse des Volkes gedeckt und die Arbeitskräfte entsprechend ausgebildet werden. Zwar muss ein Teil der materiellen Bedürfnisse durch Importe gedeckt werden, was entsprechende Exporte erfordert. Sowohl der Preiskampfglobalismus als auch ein Import von Arbeitskräften, sind in keiner volkswirtschaftlichen Theorie vorgesehen. Folgerichtig ist der Leistungsaustauschgegenwert immer 1 : 1 zu akzeptieren, kein Land benötigt Devisenbestände, denn es geht nicht um Schuld- und Sühne. Ein Aktiv-Target Saldo ermöglicht Investitionen im Importland, mehr nicht!

Das Bankensystem verkörpert entgegen den Gesetzgebungen, Bildungsverwahrlosung und umgesetzter Praxis, kein Wirtschaftsunternehmen, denn die Organisation und Administration der Liquidität-Bereitstellung für das Publikum resp. Wirtschaft, erfüllt korrekt verstanden, keine wirtschaftliche Leistung! Das Bankensystem verfügt, entgegen der Lehrmeinung und umgesetzter Praxis, einerseits nicht über eine eigene Liquidität für die Kundschaft und andererseits wird das Eigenkapital aus den Kundenguthaben umgebucht! Es wird alles mit der Zentralbank als Vertuschung der Realität modelliert (zwei Buchungsziffern-Arten). Die Kunden können das Geld bei der Bank nicht einlegen, nur von einer Bank zur anderen übertragen!

Der Staat funktioniert nicht nach den Regeln eines Privathaushaltes, denn er muss die Ausgaben nicht nach den Einnahmen ausrichten. Er verwendet systembedingt, wie die Banken und Gesamtwirtschaft, nicht das Geld der Bürgerinnen und Bürger, sondern das vom Bankensystem selbst über den Leistungspreis (Wirtschaft) «erzeugte» Geldvolumen (geniale Erfindung). Es handelt sich bei der Organisation nicht um eine wirtschaftliche Leistung, sondern es handelt sich um eine zwingend notwendige Gemeinschaftsaufgabe zur Ermöglichung der Wirtschaft. Die Verzinsung und Möglichkeit von Eigengeschäften, ist weder rechtlich noch ökonomisch zu rechtfertigen! Die Zentralbanken sind machtdiktierte Organisationen, systembedingt ökonomisch und rechtlich völlig überflüssig. Die Zinsveränderungen können den Wirtschaftsverlauf nicht beeinflussen, es handelt sich nur um Vermögensveränderungen.

Der Verfassungs-, Steuer- und Sozialartikel, sinngemäss: Die Gemeinwohl- und Sozialaufgaben sind nach individueller Finanzkraft abzudecken, ist geldsystembedingt, eine komplette Irreführung. Muss mit der Geldsystemdemenz zusammenhängen?

Mein alljährliches Schreiben an den Finanzverwalter der Gemeinde und Kanton lautet sinngemäss: «Nun muss ich wieder eine einfältige Steuererklärung ausfüllen, damit der Staat, völlig unberechtigt, jedoch gesetzlich (Betrug) dazu legitimiert, über meine Einkommen- und Vermögensverhältnisse, Kenntnis erhält. Um den Rückfluss der staatlich verordneten Quoten zu organisieren, muss er nicht die Bevölkerung behelligen, sondern die Umlage, korrekt und direkt zwischen Wirtschaft und Staat vornehmen. Die Modellierungen (Subjekte und Substrate) sind nur möglich, weil die Menschen, bewusst missgebildet werden! Die Verblödungs-Endlosschlaufe zur Bildungsverwahrlosung wird tagtäglich in den Schulen, Universitäten und Medien doziert und letztlich von der Politik übernommen und führt zwangsweise zur Geldsystemdemenz! Man könnte vermuten, dass wir als Sektenmitglieder die Sektenmitarbeiter, weiblich wie männlich, für das politisch Links-Rechts-Schema ideologisierte Sektenirrenhaus, namens Staat, die Demokratie als Spielwiese verwendend, wählen?

Blaupause zur korrekten Organisation:

System Raiffeisen, ohne Gewerbecharakter, regionale Kompetenz mit nationaler Ausdehnung (Delegierte)! Keine Bank braucht Kundenguthaben aus anderen Regionen schon gar nicht aus dem Ausland, denn die Banken (Geldquelle) können die Kundenguthaben, entgegen der Lehrmeinung und Gesetzgebungen (Irreführung), nicht für sich verwenden! Die Reformierung von Markt- zur «Human- Masswirtschaft wäre die Konsequenz!