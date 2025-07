Geheimpläne: Israelische Regierung will Palästinenser durch Internierung zur Ausreise „motivieren“

Israel plant laut Qualitätsmedien wie n-tv, Lager für bis zu 600.000 Palästinenser einzurichten – mit dem Ziel, sie zur „freiwilligen Ausreise“ zu bewegen. Dabei soll es sich um eine Art Transitstruktur handeln, von der aus die Betroffenen das Land verlassen können – oder sollen. Die Rede ist sogar von Absprachen mit Drittstaaten, um die Menschen dort unterzubringen. Die israelische Regierung bestätigt entsprechende Überlegungen nicht offiziell, doch das Papier stammt offenbar direkt aus dem israelischen Geheimdienstministerium.

Während die Regierung Netanjahu die Existenz des Dokuments kleinredet, befeuert der Plan erneut den Vorwurf systematischer ethnischer Säuberung. Die Vorstellung, Menschen in Lagern zu sammeln und dann „ausreisen zu lassen“, erinnert nicht nur Beobachter an die dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Pikant: Auch Deutschland wird in dem Dokument als möglicher Partnerstaat erwähnt.