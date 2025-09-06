Geheimpapier enthüllt: Grenze hätte 2015 dichtgemacht werden können!

Ein brisantes Protokoll wirft ein grelles Licht auf die Tage im Herbst 2015: Die Bundesregierung hätte die Grenze schließen lassen können – entschied sich aber bewusst dagegen. In dem Dokument wird festgehalten, dass Polizei und Bundeswehr einsatzbereit gewesen wären, um die unkontrollierte Massenmigration zu stoppen. Doch die politische Führung drückte den Rückwärtsgang – mit all den Folgen, die bis heute nachwirken, wie der Deutschlandkurier berichtet.

Während Millionen Menschen seither ins Land strömten, wird nun klar: Alles hätte verhindert werden können. Statt Recht und Ordnung durchzusetzen, wurde der Ausnahmezustand zum Dauerzustand erhoben. Ein politisches Erdbeben – denn dieses Geheimpapier zeigt, dass der „Wir schaffen das“-Mythos nicht aus Not, sondern aus reinem Machtkalkül geboren wurde.