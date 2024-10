Geheimdienste sollen mehr Befugnisse bekommen

Laut Spiegel fordert Stephan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, mehr Befugnisse für die Geheimdienste, um effektiver gegen Bedrohungen wie Rechtsextremismus und Terrorismus vorgehen zu können. Kramer argumentiert, dass die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen die Arbeit der Geheimdienste einschränken und eine Anpassung notwendig sei, um auf die dynamischen Entwicklungen im Bereich der inneren Sicherheit reagieren zu können. Besonders betont er die Notwendigkeit, digitale Kommunikationswege besser zu überwachen und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden zu intensivieren.

Kramer wird auch als heißer Kandidat für die Nachfolge von Verfassungsschutzpräsident Haldenwang gehandelt, der noch in diesem Jahr in die Rente verabschiedet werden soll. Wer ist dieser Kramer?

Stephan J. Kramer ist ein deutscher Jurist (laut Wikipedia) und Politiker, der als Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes bekannt ist. Er wurde 1970 in Thüringen geboren und trat im Jahr 2007 zum Judentum über und engagiert sich seither intensiv in der jüdischen Gemeinschaft.

Kramer hat in verschiedenen Ämtern gedient, unter anderem als Geschäftsführer der Landesvereinigung der Jüdischen Gemeinden in Thüringen sowie als Vorsitzender des Beirats des Thüringer Verfassungsschutzes. Er setzt sich für die Stärkung der inneren Sicherheit und die Bekämpfung von Extremismus ein, wobei er die Bedeutung einer effektiven Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sicherheitsbehörden betont. Kramers Engagement für das Judentum und seine Expertise im Bereich der öffentlichen Sicherheit machen ihn zu einer wichtigen Stimme in der politischen Landschaft Deutschlands.