Screenshot via X

GB: So werden Schulkinder gezwungen, islamische Bräuche zu erlernen

|

Netzreporter

|

Die Stimmung kocht hoch, nachdem im Netz ein Video die Runde macht, das Schüler der Harlow Green Community Primary School in Newcastle zeigt, die während eines Moschee-Besuchs islamische Bräuche wie das Verbeugen vor dem Imam nachahmen müssen.

Die Schule beschreibt den Ausflug auf ihrer Website als Teil des Religionsunterrichts (RE), bei dem Fünftklässler die Fünf Säulen des Islam, Gebetsmatten und den Koran kennenlernen, mit elterlicher Zustimmung gemäß britischer Vorschriften.

Aber wie heißt es dann gebetsmühlenartig, wenn solche Auswüchse publik werden? Es gibt keine „Islamisierung“… Keine weiteren Fragen!

Avatar-Foto

Netzreporter

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weitere Beiträge

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: