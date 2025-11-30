GB: So werden Schulkinder gezwungen, islamische Bräuche zu erlernen

Die Stimmung kocht hoch, nachdem im Netz ein Video die Runde macht, das Schüler der Harlow Green Community Primary School in Newcastle zeigt, die während eines Moschee-Besuchs islamische Bräuche wie das Verbeugen vor dem Imam nachahmen müssen.
Die Schule beschreibt den Ausflug auf ihrer Website als Teil des Religionsunterrichts (RE), bei dem Fünftklässler die Fünf Säulen des Islam, Gebetsmatten und den Koran kennenlernen, mit elterlicher Zustimmung gemäß britischer Vorschriften.
Aber wie heißt es dann gebetsmühlenartig, wenn solche Auswüchse publik werden? Es gibt keine „Islamisierung“… Keine weiteren Fragen!
