GB: So werden Schulkinder gezwungen, islamische Bräuche zu erlernen

Die Stimmung kocht hoch, nachdem im Netz ein Video die Runde macht, das Schüler der Harlow Green Community Primary School in Newcastle zeigt, die während eines Moschee-Besuchs islamische Bräuche wie das Verbeugen vor dem Imam nachahmen müssen.

Die Schule beschreibt den Ausflug auf ihrer Website als Teil des Religionsunterrichts (RE), bei dem Fünftklässler die Fünf Säulen des Islam, Gebetsmatten und den Koran kennenlernen, mit elterlicher Zustimmung gemäß britischer Vorschriften.

British schools including Harlow Green in Newcastle have been taking children on trips where they are taught to bow to the imam, observe Muslim customs, and receive lessons on Islam pic.twitter.com/63xyomzgA9 — HJB News (@HJB_News__) November 29, 2025

Aber wie heißt es dann gebetsmühlenartig, wenn solche Auswüchse publik werden? Es gibt keine „Islamisierung“… Keine weiteren Fragen!