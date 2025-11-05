Gas aus: Bald können Bürger einfach abgeklemmt werden!

|

Redaktion

|

Die Bundesregierung treibt den nächsten Schritt im großen Energie-Umbau voran. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will per Gesetz die Stilllegung der Gasnetze ermöglichen – auch gegen den Willen der Verbraucher.

Was das heißt: Stadtwerke dürfen künftig Häuser vom Gasnetz trennen, wenn sie „keine weitere Verwendung“ sehen. Eine Zustimmung der Betroffenen? Nicht nötig. Lediglich ein paar Pflichtbriefe – zehn, fünf und zwei Jahre vorher – sollen genügen.

Begründet wird das Ganze mit dem Ziel der „Klimaneutralität bis 2045“. Erdgas soll verschwinden, stattdessen sollen irgendwann Wasserstoff oder Biomethan fließen – falls sie dann überhaupt verfügbar und bezahlbar sind.

Immerhin: Die alten Leitungen müssen nicht ausgebaut werden, sie dürfen einfach im Boden verrotten. Ab 2050 sind neue Erdgasverträge verboten – es sei denn, das CO₂ wird unter der Erde vergraben.

Ein Gesetz, das zeigt, wohin die Reise geht: Zwang statt Freiheit, Ideologie statt Versorgungssicherheit.

Quelle: t-online.de

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

mit einer SPENDE √

 

Avatar-Foto

Redaktion

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Eine Antwort zu „Gas aus: Bald können Bürger einfach abgeklemmt werden!“

  1. Avatar von Kerstin Maurer
    Kerstin Maurer

    Da soll einfach der Anschluss oder das Gas abgeklemmt werden – also quasi der Vorrang fürs zuverlässige Heizen wegfallen. Und dann heißt es auch noch: grüne Energien seien der Heilsbringer – ich bleib da echt raus. Denn mal ehrlich: Diese ganzen „erneuerbaren“ Geschichten sind mega teuer, bringen kaum überall echten Nutzen und treffen letztlich uns Endverbraucher mit der Rechnung. Jeder sollte aber selbst entscheiden dürfen: Gas oder was anderes – und nicht vom Staat zur Wärmewende gezwungen werden, die am Ende vor allem unsere Taschen schröpft. Wenn Leute dann im Winter frieren müssen, während hohe Investitionen getätigt werden und die Versprechen nicht halten – da platzt einem echt der Kragen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weitere Beiträge

Entdecke mehr von Opposition24

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen