Gas aus: Bald können Bürger einfach abgeklemmt werden!

Die Bundesregierung treibt den nächsten Schritt im großen Energie-Umbau voran. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will per Gesetz die Stilllegung der Gasnetze ermöglichen – auch gegen den Willen der Verbraucher.

Was das heißt: Stadtwerke dürfen künftig Häuser vom Gasnetz trennen, wenn sie „keine weitere Verwendung“ sehen. Eine Zustimmung der Betroffenen? Nicht nötig. Lediglich ein paar Pflichtbriefe – zehn, fünf und zwei Jahre vorher – sollen genügen.

Begründet wird das Ganze mit dem Ziel der „Klimaneutralität bis 2045“. Erdgas soll verschwinden, stattdessen sollen irgendwann Wasserstoff oder Biomethan fließen – falls sie dann überhaupt verfügbar und bezahlbar sind.

Immerhin: Die alten Leitungen müssen nicht ausgebaut werden, sie dürfen einfach im Boden verrotten. Ab 2050 sind neue Erdgasverträge verboten – es sei denn, das CO₂ wird unter der Erde vergraben.

Ein Gesetz, das zeigt, wohin die Reise geht: Zwang statt Freiheit, Ideologie statt Versorgungssicherheit.

Quelle: t-online.de