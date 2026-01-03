Friedenstaube Trump lässt Venezuela bombardieren

Während „unsere“ heimische Presse noch zögert, die Verantwortlichen zu nennen, ist man sich bei BNO News sicher, dass Donald Trump hinter den Angriffen auf Ziele in Venezuela steckt. Zuletzt hatte der US-Präsident immer wieder mit Angriffen gedroht.

In der Nacht erschüttern mehrere Explosionen die venezolanische Hauptstadt Caracas sowie weitere Orte im Land. Berichten zufolge sollen US-Militärhubschrauber über der Stadt geflogen sein, Explosionen ereigneten sich unter anderem nahe eines Luftwaffenstützpunkts. Laut einem CBS-Journalisten habe Donald Trump den Angriff angeordnet, eine offizielle Bestätigung aus Washington fehlt jedoch.

Die Regierung in Venezuela spricht von einem „schweren militärischen Angriff“. Präsident Nicolás Maduro verhängte den Ausnahmezustand und ordnete die Mobilisierung der Bevölkerung an. Auch in anderen Regionen des Landes wurden Explosionen gemeldet, während zahlreiche Zivilisten offenbar versuchen, die Hauptstadt zu verlassen. International wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation zwischen Venezuela und den USA.