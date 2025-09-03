Friedenspianist Arne Schmitt im Gerichtssaal verhaftet

Während der Proteste gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen wurde der Musiker als Friedenspianist bekannt und mehrfach von der Polizei mitsamt seinem rollbaren Klavier festgenommen und von der Teilnahme an den Demonstrationen entfernt. Der absurde Vorwurf, der schließlich zur Anklage führte, lautete auf Landfriedensbruch.

Nach mehreren Instanzen und Verhandlungstagen kam es dann zur heutigen Eskalation und der Verhaftung von Arne Schmitt noch im Gerichtssaal.

Arne Schmitt wurde heute direkt im Gerichtssaal verhaftet.

Hier ein weiteres Video von vorherigen Verhandlungstagen.

