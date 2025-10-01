Friedenskongress in Thüringen: Ordensburg Liebstedt ruft zu Dialog mit Russland und neuer Demokratie auf

Vom 24. bis 26. Oktober 2025 verwandelt sich die historische Ordensburg Liebstedt in Thüringen in ein Zentrum für Austausch und Verständigung. Unter dem Leitmotiv „Gemeinsam für eine friedliche Zukunft“ treffen sich beim Friedenskongress „Frieden und Dialog“ Wissenschaftler, Künstler, Politiker und Aktivisten, um jenseits von Blockdenken neue Wege für Frieden und Demokratie zu suchen, wie die Veranstalter auf frieden-dialog.de berichten.

Im Mittelpunkt steht der deutsch-russische Dialog, flankiert von Debatten über Gewaltenteilung, Demokratie von unten und die Rolle Europas in einer multipolaren Welt. Neben Vorträgen und Diskussionen bietet das Programm auch künstlerische Impulse, ein Friedensgottesdienst, Workshops zu Kriegsdienstverweigerung und Netzwerken in der Friedensbewegung sowie kulturelle Beiträge von Theater über Musik bis hin zur Luftakrobatik.

Die Ordensburg öffnet damit nicht nur ihre Tore für Gespräche über Politik und Geschichte, sondern auch für Begegnungen, die Mut machen und zum Handeln anregen. Wer teilnehmen will, kann sich über die Webseite frieden-dialog.de anmelden.