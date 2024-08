FreeShlomo: Youtuber offenbar im Knast gelandet

in

Kasper und Shlomo Finkelstein von der Honigwabe waren vor zwei Jahren zu Gast in unserer Herrenrunde. Schon damals hatte Shlomo, dessen wahre Identität zuvor von SPIEGEL-Journalisten durchgestochen worden war, eine Bewährungsstrafe von einem Jahr kassiert – wegen “Volksverhetzung”. Sein Verbrechen: Als “Vulgäre Analyse” hatte er im Internet den Islam kritisiert.

Seit ein paar Tagen ist er von der Bildfläche verschwunden, im Netz wird spekuliert, was geschehen sein könnte.

Am Abend kam sein Kollege Kasper mit spärlichen Informationen in den Livestream. Es ginge Shlomo den Umständen entsprechend gut, aber mehr könne er erst in der nächsten Woche sagen.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

Auf Twitter, pardon X, trendet #freeshlomo! Deutschland 2024, täglich mehr als 25 Messervorfälle und mindestens drei “Gruppenvergewaltigungen”, ein Land, in dem Meinungsdelikte oft härter bestraft werden – jedenfalls dann, wenn sie von der “falschen” Seite kommen.