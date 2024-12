Frankreich: Staatspleite und teure Kriege führen passen nicht zusammen – jetzt soll Deutschland bürgen (und zahlen)

in

Der Blick über den Rhein wird für Deutschland immer düsterer und prekärer: Frankreich übt das, was in Deutschland die Weimarer Republik war. Im Rausschmeißen der Regierungen waren und sind die damaligen bzw. heutigen Parlamentarier Spitze, aber eine neue Regierung zu installieren und arbeiten zu lassen, dazu können sie sich nicht finden. Das Einzige, was immer klappt, ist, auf Pump Geld zu verpulvern. Die Grenzen von maximal 3% Neu- und 60% Gesamtverschuldung vom Bruttoinlandsprodukt waren Gründungsvereinbarung des Euro, auf dem die neue Währung den Deutschen als ebenso stabil wie die D-Mark verkauft wurde. Das heutige Frankreich hat – wie andere – beide Schuldengrenzen verdoppelt.

Schröder und Chirac haben den Euro-Stabilitätspakt schon 2003 in die Tonne getreten

Es waren der deutsche Kanzler Gerhard Schröder und sein französischer Kollege Jacques Chirac, die die 2002 eingeführte Währung schon im ersten Folgejahr durch Nichtbeachtung der Schuldengrenzen antasteten. Im weiteren Verlauf inflationierten der Franzose Trichet und der italienische Ex-Nationalbanker Draghi den Euro in Richtung Italo-Lira und Weichwährung. Dafür verlieh Herr Steinmeier den höchsten deutschen Orden.

Deutschland ist als Zahler für alle Euro-Zonen festgenagelt

Diese Vorgeschichte klärt die Situation: Die Franzosen, wie auch andere Südländer, leben seit dem Euro grenzenlos über ihre Verhältnisse, weil sie die Deutschen mit dem Zerfall der Währungsunion erpressen können, was uns grenzenlosen Wohlstand kosten würde. Denn wir haben über sogenannte T2-Kontokorrente mehr als tausend Milliarden Euro Außenstände von Italien, Frankreich und den Südländern zu bekommen. Ihr Verlust bei Auflösung der Währungsunion wäre für Deutschland ein Genickschlag.

So sind auch jetzt wieder alle hintergründig erpresserischen Blicke auf Deutschland gerichtet, damit es der europäischen Gesamtschuldenunion zustimme, damit für die anderen Länder bürge und letztlich zahle. Lehnt Deutschland das ab, wird mit dem Platzen des Euro und der T2-Salden gedroht. Zusätzlich haften wir auch noch über den größten Anteil am Grundkapital der Europäischen Zentralbank.

Toll, wohin der elende Merkelismus und seine katastrophale Steigerung durch die Ampel uns geführt haben. Grüße nach Paris.