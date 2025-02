FPÖ spricht sich für Neuwahlen aus

In einem kurzen Pressestatement zum Scheitern der Koalitionsverhandlungen hat sich FPÖ-Generalsekretär Hafenecker für Neuwahlen ausgesprochen. Die FPÖ habe sich mit klaren inhaltlichen Positionen in die Verhandlungen begeben, so Hafenecker. Die ÖVP habe sich trotz guter und fairer Angebote nicht bewegt. Dieses Spiel sei der Bevölkerung nicht mehr länger zumutbar. Die einzig ehrliche Lösung sei die Abhaltung rascher Neuwahlen.

