FPÖ sagt Nein zu Ukraine-Beitritt durch die Hintertür

Die Europäische Kommission treibt erneut Pläne voran, die einen EU-Beitritt der Ukraine faktisch beschleunigen sollen – ohne vollständige Erfüllung der Beitrittskriterien. Unter dem beschönigenden Begriff einer sogenannten Light-Mitgliedschaft will Brüssel zentrale Vorteile wie Binnenmarktzugang und EU-Fördergelder vorziehen. Für die FPÖ ist das ein klarer Bruch mit den bisherigen Regeln und ein gefährlicher Präzedenzfall.

Die freiheitliche EU- und Außenpolitiksprecherin Susanne Fürst warnt vor einem Beitritt auf der Überholspur. EU-Erweiterungen müssten leistungsbezogen, transparent und fair erfolgen. Genau dieses Prinzip werde nun aufgeweicht. Wenn Staaten Vorteile erhalten, ohne vollwertige Mitglieder zu sein und ohne alle Kriterien zu erfüllen, untergrabe das die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und gefährde ihre innere Stabilität.

Für Österreich hätte ein solcher Sonderweg spürbare Folgen. Milliardenbelastungen für das Budget, zusätzlicher Druck auf den Agrarsektor und wirtschaftliche Nachteile wären die Konsequenz. Besonders kritisch sieht die FPÖ den geopolitischen Hintergrund der Pläne. Die EU dürfe nicht zum Spielball internationaler Machtpolitik werden, bei dem Mitgliedschaft oder Vorstufen davon als politisches Tauschobjekt missbraucht werden. EU-Recht sei keine Verhandlungsmasse und dürfe nicht je nach politischer Lage angepasst werden.

Zudem würde ein privilegierter Sonderstatus für die Ukraine massive Ungerechtigkeiten schaffen. Staaten wie Montenegro oder Serbien warten seit Jahren auf einen EU-Beitritt und erfüllen Schritt für Schritt die geforderten Reformen. Ein Fast-Lane-Modell für die Ukraine würde diese Länder zu Recht fragen lassen, ob Leistung und Reformbereitschaft überhaupt noch zählen oder ob künftig politische Nähe entscheidend ist.

Auch innerhalb der EU drohen neue Spannungen. Der Widerstand einzelner Mitgliedstaaten zeigt, dass es für diesen Kurs keinen Konsens gibt. Statt Einheit zu stärken, riskiert Brüssel neue Gräben – in einer Zeit, in der die Union ohnehin mit schweren inneren Krisen konfrontiert ist.

Die FPÖ stellt klar: Einen EU-Beitritt der Ukraine durch die Hintertür wird es nicht geben – weder schnell noch light. EU-Erweiterungen dürfen nicht auf Kosten von Stabilität, Neutralität, Budgetdisziplin und demokratischer Mitbestimmung erfolgen.