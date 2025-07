FPÖ rechnet ab: „Pensionen gestrichen – Asylanten bevorzugt!“

Die FPÖ bringt es auf den Punkt: Während SPÖ, ÖVP und NEOS den österreichischen Senioren systematisch die Lebensgrundlage entziehen, fließen die Sozialleistungen für Asylbewerber weiterhin ungehindert in Strömen. Von „Reform“ kann keine Rede sein – es ist ein kalter Pensionsraub!

FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Peter Wurm und Seniorensprecherin Andrea Schartel sprechen von einem „massiven Eingriff“ in die Lebensplanung all jener, die Jahrzehnte lang mit harter Arbeit den Staat am Laufen gehalten haben. Doch statt Entlastung: Verschärfungen bei der Korridorpension, Altersteilzeit, Teilpension und ein sogenannter „Nachhaltigkeitsmechanismus“, der nichts anderes ist als ein Kürzungsinstrument mit Etikettenschwindel.

Währenddessen bleibt das Rundum-Sorglos-Paket für Asylbewerber unangetastet – ein Affront gegen jeden Steuerzahler! Die Freiheitlichen fordern: Schluss mit dem Sozialluxus für Illegale, Wiedereinführung der abschlagsfreien Pension nach 45 Beitragsjahren – und endlich wieder Politik für die Österreicher!