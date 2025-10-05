FPÖ: „Bombenalarm bei Messe in Karlskirche vor ‚Marsch fürs Leben‘ – neuer Tiefpunkt der Christenfeindlichkeit!“ 

Wien. „Die Vorfälle rund um einen Gottesdienst für ungeborenes Leben im Vorfeld des ‚Marsch fürs Leben‘ sind ein Angriff auf die Religionsfreiheit und auf die Menschen, die sich friedlich für das Leben einsetzen“, erklärte heute FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik anlässlich des Bombenalarms am Samstag in Wien. „Während zahlreiche Menschen und Familien in der Karlskirche für den Schutz des Lebens gebetet haben, wurde dieser Gottesdienst offenbar gezielt bedroht und gestört. Das zeigt, wie sehr sich die zunehmende Christenfeindlichkeit in unserem Land bereits ausbreitet“, so Schuch-Gubik weiter.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wurde von Gruppierungen wie ‚Marsch Fürn Arsch Wien’ offen zu Störungen und Blockaden aufgerufen. Auf Social-Media-Kanälen wurde sogar die Karlskirche in Flammen dargestellt – ein klarer Aufruf zu Gewalt und Hass gegen Christen. „Es ist völlig inakzeptabel, dass solche Aufrufe in Österreich ungestraft bleiben“, kritisierte Schuch-Gubik.

Die freiheitliche Bundesparteisprecherin kündigte daher eine parlamentarische Anfrage an, um die Hintergründe des Vorfalls und das Vorgehen der Sicherheitsbehörden aufzuklären: „Ich will wissen, was der Innenminister unternommen hat, um solche Angriffe zu verhindern – und warum linksextreme Gewalt gegen Christen weiter zunimmt. Wer Kirchen bedroht und Gläubige einschüchtert, greift unser Land im Innersten an. Österreich darf Christenfeindlichkeit nicht länger dulden!“