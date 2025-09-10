Feige ermordet: Charlie Kirk ist tot!

Die Ärzte haben den Kampf um sein Leben verloren. Charlie Kirk ist nach dem feigen Mordanschlag auf ihn im Alter von 31 Jahren verstorben. Präsident Trump hatte als einer der ersten auf seinem Netzwerk Truth Social den Tod von Kirk verkündet. Er hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder im Vorschulalter.

Betet für ihn und seine Familie!

BREAKING: Turning Point USA founder Charlie Kirk has died at age 31 after being shot at a college event in Utah, President Trump confirms. He leaves behind his wife and two children. pic.twitter.com/78U2se7Jxy — Fox News (@FoxNews) September 10, 2025

Turning Point USA founder Charlie Kirk has died after being shot at an event on Wednesday afternoon at Utah Valley University.

President Donald Trump confirmed Kirk’s death in a post on Truth Social.

„The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie,“ Trump wrote. „He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his beautiful wife Erika, and family. Charlie, we love you!“