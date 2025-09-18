Familiennachzug außer Kontrolle: 73.000 Visa in nur acht Monaten!

Die Bundesregierung bestätigt schwarz auf weiß, was viele längst ahnten: Allein bis Mitte August 2025 wurden bereits 73.000 Visa zum Familiennachzug von Drittstaatsangehörigen erteilt – im gesamten Jahr 2024 waren es 123.675. Damit setzt sich der Zustrom ungebremst fort, wie aus der Antwort der Bundesregierung (Drucksache 21/1641) auf eine Kleine Anfrage der AfD hervorgeht.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Syrer, Türken und Inder führen die Liste der Nachziehenden an, während die deutsche Infrastruktur längst ächzt. Wohnraum ist knapp, die Sozialsysteme überlastet – dennoch werden massenhaft Familienangehörige ins Land geholt. Dass dabei auch von Mindeststandards wie Lebensunterhaltssicherung oder Wohnraum abgesehen wird, macht die Lage noch brisanter.