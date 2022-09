Exklusiv aus der Ukraine: „DUNKLE SCHATTEN DER GESCHICHTE“, wer das weiß, versteht den Krieg besser!

Billy Six berichtet aus Lemberg/West-Ukraine über historische Zusammenhänge, die uns die Medien nicht zeigen wollen – aber wichtig sind, das aktuelle Geschehen zu verstehen.

( E N G . ) – ( „SHADOWS OF HISTORY“ —

Who knows this, does see the war better. )

( Exclusive report by Billy Six from Ukraine. )

( – w i t h E n g l i s h s u b t i t l e s )

Mehr Infos – mit weniger Zensur: