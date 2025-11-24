EU will europäische NATO – FPÖ geht auf die Barrikaden

Die Debatte um eine „europäische NATO“ sorgt in Wien für dicke Luft: Die EVP legt einen Vorstoß auf den Tisch, der nach noch mehr militärischer Zentralisierung in Brüssel riecht – und die FPÖ reagiert erwartungsgemäß mit voller Härte. Laut oe24.at sieht die Partei in dem Vorschlag nicht weniger als den nächsten Schritt in Richtung EU-Militarisierung – und damit eine massive Gefahr für Österreichs Neutralität.

Während die EVP von einer „Stärkung europäischer Verteidigungsstrukturen“ spricht, klingt das in der Praxis für viele Bürger eher nach einer weiteren Machtverschiebung nach Brüssel – mit allen bekannten Nebenwirkungen. Die FPÖ kündigt Widerstand auf allen Ebenen an und warnt vor einem politischen Dammbruch, der Österreich zwingen könnte, sich in internationale Konflikte hineinziehen zu lassen, die mit heimischen Interessen wenig zu tun haben. Die Regierung schweigt – und genau dieses Schweigen dürfte in den kommenden Tagen noch für Gesprächsstoff sorgen.