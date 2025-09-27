EU startet biometrisches Überwachungssystem für US-Reisende

Ab dem 12. Oktober will die EU ihr neues Ein- und Ausreisekontrollsystem für US-Bürger in Betrieb nehmen. Jeder Reisende wird künftig biometrisch erfasst – mit Fingerabdrücken und Gesichtsscan. Damit wird ein weiteres gigantisches Überwachungsinstrument installiert, das nichts mehr mit einfacher Grenzkontrolle zu tun hat, sondern den Bürger komplett durchleuchtet. Laut ReclaimTheNet soll dieses System in allen EU-Mitgliedsstaaten gelten.

Wer nach Europa will, muss sich also dem digitalen Pranger unterwerfen – ein Vorgeschmack auf die vollüberwachte Zukunft, in der Bewegungsfreiheit zur Farce wird. Datenschutz und Privatsphäre werden geopfert, während die Politik das Ganze mit dem altbekannten Mantra „mehr Sicherheit“ rechtfertigt. Doch was hier aufgebaut wird, ist ein weiterer Baustein im Kontrollstaat, der Menschen in eine Datenbank sperrt, aus der es kein Entkommen mehr gibt.

Für Asylsuchende ändert jedoch weiter nichts. Sie können weiterhin ohne Papiere einreisen und deshalb nicht so einfach abgeschoben werden.