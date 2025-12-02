Die EU arbeitet an der großen Hintertür in den Krieg – und kaum jemand spricht darüber. Laut einer Analyse von Michael Hollister könnte der EU-Beitritt der Ukraine einen Automatismus auslösen, der Europa direkt in eine militärische Konfrontation mit Russland zieht. Während NATO-Beitritt als politisch unmöglich gilt, bereitet Brüssel den viel gefährlicheren Weg über die EU selbst vor: Artikel 42(7) des EU-Vertrags verpflichtet alle Mitgliedstaaten zu „allen Mitteln in ihrer Macht“. Das ist schärfer als NATO-Artikel 5 – und wird der Öffentlichkeit bewusst verschwiegen.

Würde die Ukraine in die EU eintreten, während die Gebiete im Osten weiter umkämpft sind, könnte jeder russische Angriff auf Donezk, Luhansk oder die Krim plötzlich als Angriff auf EU-Territorium gelten. 21 EU-Staaten sind zugleich NATO-Mitglieder. Wenn diese in Folge von Artikel 42(7) militärisch eingreifen müssten, stünde die NATO praktisch schon mitten im Krieg – ohne dass ein Parlament jemals darüber abgestimmt hätte. Ein juristischer Automatismus ersetzt politische Entscheidungen. Genau das ist das gefährlichste Szenario seit Jahrzehnten.

Gleichzeitig wäre die Ukraine ökonomisch ein riesiges Schwarzes Loch für die EU. Der Staat lebt seit Jahren von ausländischen Zuschüssen, die Wirtschaft liegt am Boden, und die EU-Kommission kalkuliert bereits mit bis zu 90 Milliarden Euro jährlich an Transfers – mehr als jeder andere Mitgliedstaat bekommt. Während deutsche und französische Steuerzahler die Rechnung tragen würden, stehen internationale Großinvestoren wie BlackRock schon bereit, um Land und Infrastruktur zu übernehmen. Das umstrittene Landgesetz und die rasante Privatisierung ukrainischer Agrarflächen spielen ihnen in die Hände. Ein EU-Beitritt würde genau diese Strukturen zementieren.

Mitten in dieser Gemengelage baut Brüssel im Hintergrund die Kriegswirtschaft aus. Ob PESCO, EDF, EDIP oder nationale Mobilmachungsgesetze – Europa rüstet im Rekordtempo auf. Und ausgerechnet jetzt soll ein Land beitreten, das in einem offenen Konflikt mit einer Atommacht steht. Für Moskau wäre ein EU-Beitritt Kiews ein weiterer Beweis, dass der Westen auf Konfrontation setzt. Für die USA hingegen wäre es ein strategischer Jackpot: Zugang für große Konzerne, dauerhaft steigende europäische Rüstungsausgaben und ein Weg in die NATO-Strukturen ohne formalen NATO-Beitritt.

Das politische Narrativ spricht von „Solidarität“, „Werten“ und „Integration“. Die Realität sieht anders aus: Der Beitritt der Ukraine könnte Europa über einen kaum diskutierten Mechanismus in einen Großkonflikt treiben – automatisch, unbeabsichtigt und ohne demokratische Kontrolle. Die größte sicherheitspolitische Entscheidung seit dem Kalten Krieg wird in Europa so behandelt, als ginge es um einen handelsüblichen Erweiterungsprozess. Dabei steht weit mehr auf dem Spiel als Brüssel zuzugeben bereit ist.

Quelle: Analyse von Michael Hollister