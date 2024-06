Eskalation: Russland droht USA

in

Das russische Außenministerium zieht die US Beteiligung bei den Raketenangriffen auf Sewastopol nicht im Zweifel, vermeldete die Nachrichtenagentur TASS. Im Newsflash der TASS auf Telegram heißt es dazu weiter, es würden alle Beteiligten bestraft. Zudem wird die Weltöffentlichkeit aufgefordert, den „Terror“ auf der Krim zu verurteilen.

Gleichzeitig wird Russland für den Brand in der Rüstungsfabrik von Diehl bei Berlin verantwortlich gemacht. Dies hätten abgehörte Nachrichten nahegelegt, so die BILD, die aber vor Gericht als Beweise nicht zulässig seien. Darum sei der Brand nicht offiziell als Anschlag eingestuft worden. Weitere Beweise fehlen, denn das Feuer hat alles vernichtet, was man hätte auswerten können.

Die EU verhängt weitere Sanktionen gegen russische Medien und Privatpersonen und setzt gegen den Willen Ungarns Waffenlieferungen an die Ukraine durch.

Noch kann man die Äußerungen Russlands als Säbelrasseln gegenüber den USA verstehen, aber den Worten müssen letztlich Taten folgen, will man denn ernst genommen werden. Die Folgen einer Eskalation werden in jedem Falle die Europäer, allen voran Deutschland, tragen.