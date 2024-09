Erst nur Helme und Sanitätsmaterial, dann “Leoparden” und jetzt Fernraketen: Sieht keiner von den Berliner Vollpfosten die Steigerung zum Atomkrieg?

Von Korea über Vietnam, Persien, Irak bis nach Afghanistan immer das gleiche Muster: Korrupte, US-hörige Vasallenregierungen gaben die Interessen ihrer Länder auf und ließen sich entweder von den USA ausplündern, in Kriege schicken oder beides zusammen. Anschließend endeten sie im Ruin. Gewinn hatte einzig die gigantische US-Rüstungsindustrie. Ähnliches, aber wesentlich gefährlicher, läuft mit dem von US-Minister Blinken orchestrierten Ukrainekrieg. Dieser Mann ist die eigentliche Gefahr für die Welt, sein Chef Biden ersichtlich nur der Pappkamerad, der mehr Urlaubsabwesenheiten vom Weißen Haus hatte als jeder Präsident vor ihm. Blinkens Sprechzettel werden in Berlin verlesen und manche Plagiat-erprobte dumme Gans brüstet sich mit seinen brandgefährlichen Phrasen. Deutschland müsse, nach Kanzler Scholzens bester Gedächtnisleistung aus der Historie, mehr Gefahren tragen als alle anderen europäischen Länder. Und diese realisieren sich von Tag zu Tag in Richtung unserer Zerstörung – ganz wie vorexerziert. Nach Helmlieferungen kamen “Leopard”-Wunderwaffen und da alles nichts gegen Russland half, kommen jetzt Fernraketen. Erst in die Ukraine und Ende des Jahres auch nach Deutschland. Sie können mit Atomsprengköpfen bestückt werden und dürften in Deutschland die grundgesetzwidrige Vorbereitung eines Angriffskrieges darstellen, die unter Strafe zu stellen ist. In Voraussicht der Entwicklung hat man den entsprechenden §80 des Strafgesetzbuches gestrichen und glaubt wohl, nunmehr freies Schussfeld zu haben. Natürlich unter dem Vorwand reinster Verteidigung.

Angesichts des Atom-Gegenschlages stationiert kein anderes europäisches Land US-Fernraketen – nur die Berliner Altparteien machen das

Man will die Atommacht Russland zur Aufgabe zwingen ohne dass sie ihre Atomwaffen einsetzt. Dieser Kinderglaube unserer Infantilpolitiker macht aus uns Kamikazeteilnehmer. Wer will an dem Experiment teilhaben? Wir wissen, dass die Berliner Regierungseinschätzungen grundsätzlich falsch sind: Zur Corona-P(l)andemie, zur Vorhersage der wirtschaftlichen Entwicklung, zur Inflationsrate, zum Wirtschaftsaufschwung durch Masseneinwanderung der Fachkräfte aller Welt, zur Energiewende zum Preise einer Kugel Eis, zur Stromerzeugung bei abgeschalteten Kern- und Grundlastkraftwerken, zur CO2-Klimaklamotte, zur Wirkung der Sanktionen gegen Russland (“ruinieren”), und so weiter und so fort. Warum sollte die Voraussage der Kiesemeiers, Strack-Zimmerflaks, Hofreitenden und anderer Intelligenzbestien zutreffen, dass sich Russland gegen Fernraketen nicht atomar verteidigen werde, sondern nur bluffe? Nichts spricht dafür. Die russische Regierung droht glasklar mit dem Einsatz.

Die USA glauben, weit genug vom Atomkrieg weg zu sein, so dass man andere verheizen kann

Es muss Schluss sein mit dem Missbrauch der US-Stützpunkte in Deutschland zur weltweiten Kriegsführung und den Kriegs-Eskalationskonferenzen mit über 50 Teilnehmer-Ländern in Ramstein, bei denen wir nichts zu melden haben. Die US-Amerikaner haben allen Vasallen in Kriegen ausschließlich Unglück gebracht. Ihre gelogenen Geheimdiensterfindungen angeblicher Massenvernichtungswaffen und die von ihnen erfundene angebliche Absicht der Russen, bald an Europas Atlantikküste zu stehen, sind zynisch. Die Russen kommen aktuell nicht einmal in ihrer eigenen Region Kursk vom Fleck – wie sollen sie da bis zum Atlantik marschieren? Es bleibt bei der alten Erkenntnis: Die USA zum Verbündeten zu haben ist gefährlich, sie zum Freund zu haben tödlich.