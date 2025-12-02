Erschreckender Spaziergang durch London: „Nicht eine einzige britische Person…“

London mit seinen Wahrzeichen Big Ben, Tower Bridge oder dem Buckingham Palast stand Jahrzehnte für das alte England und dem British Empire. In den Touristenvierteln dienen die Wachsoldaten mit ihren roten Uniformen und den imposanten Bärenfellmützen noch immer als Publikumsmagnete und locken zahlreiche Schaulustige an. Doch abseits davon hat sich die Hauptstadt verändert. Heute steht London für Islamisierung und Verdrängung der ursprünglichen europäischen Bevölkerung. Laut verschiedenen Statistiken machen die Weißen in London nur ca. 30 Prozent aus. Und so ist es auch kein großes Wunder, dass ein Tourist bei seinem Spaziergang nicht auf eine einzige „britische Person“ getroffen ist…

Tourist says he walked around London for an hour and didn't see a single British person. pic.twitter.com/SdHs3lS1U0 — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 1, 2025